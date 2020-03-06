Тимошенко оголосила про початок підготовки референдуму по земреформі

"Батьківщина" розпочала підготовку до проведення референдуму щодо законопроекту про ринок землі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час селекторної наради у Києві, передає корепондент РБК-Україна.

"Нам треба діяти й далі, нам треба захистити Україну, українську землю та наше майбутнє від шахраїв, які сьогодні прорвалися до влади, маніпулюючи свідомістю людей. Ці шахраї швидко підуть від влади, але важливо, щоб нашу землю не прибрали до рук міжнародні та вітчизняні спекулянти", - сказала Тимошенко.

За її словами, робота над організацією референдуму відбувається згідно з чинним сьогодні законом 1991 року та розпочинається без будь-яких зволікань.

"Ми розпочинаємо процедуру проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо недопущення розбазарювання українських сільськогосподарських земель. Це буде наша боротьба за збереження 72% сільськогосподарської території України. Це буде боротьба за незалежність та суверенітет держави, бо без землі не буде ані незалежності, ані суверенітету, ані самої держави", - додала Тимошенко.

Стратегія влади, переконана Тимошенко, спрямована винятково на "задоволення інтересів іноземних спекулянтів, аж ніяк не на забезпечення гідного майбутнього українців".

"Слуги народу" точно знають, що понад 70% громадян проти продажу землі й за проведення "земельного" референдуму. Тому ми починаємо процедуру проведення референдуму по всій країні з одного-єдиного питання - чи погоджуються громадяни України продати сільськогосподарську землю, чи вони не погоджуються. Наша мета: до 13 березня створити організаційні комітети; до 29 березня провести збори громадян в усіх областях України; до 20 квітня вийти на збір трьох мільйонів підписів", - повідомила лідер партії.

Тимошенко переконана, голосування за відриття ринку землі - злочин проти людей, тому "влада мусить почути думку народу щодо доленосного для України закону".

Нагадаємо, Верховна рада України станом на п'ятницю, 6 березня, розглянула вже 3298 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Також у СН сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.