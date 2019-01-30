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Тимошенко обіцяє спрямувати український газ на потреби людей

Новини » Політика    30.01.2019 - 14:04
Тимошенко обіцяє спрямувати український газ на потреби людей
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Наступним кроком після зниження цін Тимошенко пропонує ввести заборону на зростання тарифів

Ціни на газ для населення будуть зменшені двічі одразу після виборів. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час розмови з людьми на ринку в Чернігові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Одночасно до парламенту буде поданий закон, який, за її словами, передбачатиме три головних пункти.

"По-перше, на потреби людей спрямовується український газ. По-друге, ми передбачаємо, що прибуток для тих, хто видобуває газ, – не більше 30%. Це одразу поставить ціну на місце. По-третє, буде визначений термін, за який спеціальний орган повинен перерахувати ціну", – розповіла лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що це буде перший закон, який вона внесе до парламенту, і висловила впевненість, що народні обранці не зможуть не підтримати відновлення справедливості.

Наступним кроком після зниження цін буде заборона на зростання тарифів – подібно до того, як це зробила сусідня Румунія, "заморозивши" тарифи до 2022 року, повідомила лідер "Батьківщини".

"Це першочергові дії, які я планую зробити. Між президентськими та парламентськими виборами – всього півроку. Якщо я як президент цього не зроблю, ви просто не проголосуєте за нас на парламентських виборах. Але я це обов’язково зроблю!", – запевнила Тимошенко.

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Новини України ЧернігівБатьківщинагазТимошенко
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