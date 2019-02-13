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Тимошенко: Новий курс - це план змін в інтересах звичайних людей

Новини » Вибори 2019    13.02.2019 - 20:56
Тимошенко: Новий курс - це план змін в інтересах звичайних людей
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко сьогодні відвідала Коломию

Метою запровадження Нового курсу є перехід від сировинної до інноваційної моделі розвитку економіки, що суттєво покращить життя людей. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зазначила на велелюдному мітингу в Коломиї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Вона переконана, час припинити Україні бути "сировинним придатком Європи".

"Ми отримуємо від експорту аграрної сировини 18 млрд євро на рік. Продаж готової продукції принесе 180 млрд. Це два ВВП. І це ми можемо отримати з однієї аграрної галузі лише", - зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко звернула увагу на те, що якщо переробляти свої ресурси, "ми можемо кредитувати МВФ, а не вони нас".

Вона також нагадала, що у Конституції написано, що надра, земля, ліси, води - усе це є власність народу.

"Вам реально щось належить? Конституція у цій частині не працює. Вони належать будь-кому, тільки не звичайним громадянам", - обурилась голова партії.

За Новим економічним курсом, який є частиною Нового курсу, всі ресурси та можливості України будуть поставлені на службу пересічним громадянам, наголосила Тимошенко.

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