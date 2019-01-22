Тимошенко: Нова Конституція дозволить подолати корупцію

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Нова Конституція має стати ключовим завданням нового президента, вважає Тимошенко

Ключовим завданням нового президента має стати ухвалення Нової Конституції України, яка дозволить змінити несправедливі правила співжиття в країні, подолати корупцію і забезпечить справжнє народовладдя. Про це заявила Юлія Тимошенко під час виступу на Форумі єднання, який відбувається у день 100-річчя української Соборності в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" пообіцяла, що у випадку перемоги на виборах одразу після інавгурації своїм указом оголосить Всеукраїнський референдум. З ухваленням нового Основного закону буде відкрито новий етап в історії країни, започатковано справедливі правила життя, переконана вона.

За її словами, народна Конституція передбачає побудову суспільства без кланової олігархії, порядок життя, за яким ніхто і ніколи не зможе безкарно утискати права та свободи людей.

"Після ухвалення Нової Конституції українці зможуть ефективно та самостійно управляти своєю державою, а недоторканість усіх високопосадовців – президента, суддів, депутатів – буде повністю ліквідована. Тобто закон буде один для всіх. Окрім того, кількість народних депутатів буде зменшена з 450 до 350. А громадяни отримають беззаперечне право змінювати центральну та місцеву владу в будь-який момент через справжній референдум за народною ініціативою (без втручання влади), замість жертовних революцій. Мирові судді та судді місцевих судів будуть обиратися народом. До управління країною будуть обов’язково та прямо залучені громадські організації, моральні та духовні лідери нації", – наголосила лідер "Батьківщини".

За цим новим документом, сильні права та можливості отримають місцеві громади. Зокрема, вони матимуть право формувати свої виконавчі комітети, гарантовано закріплені за їхнім бюджетом податки (100% податку на доходи фізичних осіб, 10 % податку на землю та гарантовані частини інших податків).

"Громади зможуть повністю розпоряджатися землею. Землі за межами громад існувати не буде. Областями управлятимуть префекти", – зазначає Тимошенко.

Нова Конституція, за словами Тимошенко, дозволить зупинити корупцію в Україні, яка проникла у всі сфери життя українців, переконана лідер партії. За її словами, антикорупційна політика чинної влади приречена на провал, адже останні роки з корупцією в Україні боролися виключно корупціонери, тож у результаті й "корупціонерів нібито й нема, карати нікого, всі свої".

"Перше звинувачення, яке ми чуємо з боку цивілізованого світу – тотальна, поголовна, безпросвітна, безнадійна корупція. В цій системі беруть участь усі: від президента до керівника ЖЕКу. Як Японія відома технологіями, як Скандинавія знаменита соціальними стандартами, так українська влада – світовий еталон корумпованості. Ми покладемо край цій всесвітній ганьбі України! Я знаю, що дехто не вірить в такі заяви. Для скептиків у мене є такий аргумент: у 2000-му році я покінчила з корупцією в енергетичному секторі за декілька місяців. Це знають всі. У 2005-му я організувала повернення Україні "Криворіжсталі" та вкрадених газових родовищ на шельфах. У 2008-му – провела програму "Контрабанда стоп" та отримала в бюджет додатково десятки мільярдів гривень. Після президентських виборів я покінчу з всеохоплюючою корупцією. Зробила це тоді, зроблю і зараз", – резюмувала Тимошенко.