Тимошенко назвала "рецепт", який допоможе вирішити проблеми українців

Вона нагадала, що монобільшість ухвалила закон, відповідно до якого з 1 січня для малих підприємців скасовується та система роботи, обліку й оподаткування, до якої вони звикли і яка дає їм право нормально працювати. Щоб допомогти ФОПам, "Батьківщина" ініціювала проведення позачергового засідання Верховної ради.

"Їх проігнорували "слуги народу", Кабмін, вся влада. Тому ми, опозиційні сили, зібрали всі необхідні підписи для того, щоб сьогодні провести позачергове засідання та ухвалити ті закони, які потрібні малим підприємцям, щоб з 1 січня вони не втратили свої робочі місця. Однак під тиском влади декілька депутатів відкликали свої підписи, щоб зірвати проведення засідання. Ось як сьогодні працюють "слуги народу", які перетворилися на ворогів народу, і це продовжується по багатьох напрямах", - обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що влада ігнорує не тільки ФОПів, але й делегацію шахтарів, яка приїхала сьогодні під стіни Верховної ради просити повернути їм заборгованість по заробітній платі.

"Їм заборгували 1 млрд 800 млн грн заробітної плати, і ми добилися, що сьогодні буде позачергове засідання, щоб ухвалити зміни до бюджету і погасити заборгованість. Однак, чи повернуть шахтарям кошти та чи ухвалять потрібні ФОПам закони, залежить від того, чи будуть присутні "слуги народу" в залі, чи дадуть вони свої голоси, тому що у них абсолютна більшість. Стежте за цим і робіть свої висновки. Треба продовжувати боротьбу і владу цю змінювати - і якомога швидше!" - переконана Юлія Тимошенко.