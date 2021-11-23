Тимошенко озвучила план невідкладних дій задля порятунку енергетики

В енергетичній сфері України склалась надзвичайна ситуація. На опалювальний сезон дефіцит вугілля складає мінімум 2,5 млн тонн, дефіцит газу - щонайменше 3 млрд кубів. На складах залишилося 350 тис. тонн вугілля. Цього вистачить максимум до третьої декади грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко під час робочого візиту разом із командою до ТЕЦ №5.

Тому "Батьківщина" не дозволить владі обманювати суспільство, що все нормально.

Вона повідомила, що спільно з експертами команда "Батьківщини" розробила план дій, який запобігає енергетичній кризі. Його покладено в основу відповідного проекту постанови Верховної ради, яку вже внесено на розгляд парламенту.

"Перше, що треба робити - це вводити енергетичний надзвичайний стан, як передбачено законом про ринок газу. Це допоможе створити баланси, розрахувати, що і як потрібно робити зі споживанням і поповненням енергетичних ресурсів. А по-друге, негайно створити спеціальну урядову комісію, яка складатиметься з ексміністрів енергетики, екскерівників різних напрямів енергетичної галузі. Ця фахова команда має бути поряд з урядом, навіть не обіймаючи ніяких посад. Адже ті виклики, які постали перед Україною, свідчать, що уряду не вистачає професіоналів", - зауважила Юлія Тимошенко.

На її переконання, зараз, коли енергетична галузь перебуває у відчутній кризі, терміново потрібно врятувати і зберегти енергосистему.

"Третє, на чому ми наполягаємо - треба внести всі необхідні зміни до бюджету, проінвентаризувати гроші, які є на рахунку "Нафтогазу", та викупити 3 мільярди кубів газу, які перебувають у газових сховищах і належать приватним власникам, за договірною ціною. Це може покрити одну частину дефіциту. Також ми радимо негайно закупляти вугілля там, де тільки можна. Безумовно, крім тих територій, де ми політично не можемо його купувати", - додала лідер "Батьківщини".

Також, за її словами, у ситуації, що склалася, потрібно налагодити співпрацю з місцевими громадами і спільно протистояти можливим викликам.

"Ми рекомендуємо всім громадам, де є генеруючі компанії, які їм належать, завантажити резервні потужності резервним паливом. Це ще один елемент, який допоможе пом’якшити удар. Крім того, місцеві органи влади мусять зараз вирахувати критичні точки, такі як опорні лікарні, особливо по лікуванню ковіду, інші важливі об’єкти, і подумати про локальні системи кризового забезпечення електроенергією, ставити дизель-генератори тощо", - зазначила Юлія Тимошенко.

Вона констатувала, що для всебічного наведення ладу в енергетиці необхідно прибрати корупційного посередника НАК "Нафтогаз" і змінити політику управління країною.

"Якщо нам вдасться змінити стратегію, якою нас сьогодні ведуть, і людей, які цю стратегію здійснюють, то Україна ніколи не матиме жодних криз і житиме спокійно й абсолютно успішно", - резюмувала Юлія Тимошенко.