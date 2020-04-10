Тимошенко назвала першочергові кроки влади в умовах епідемії та економічної кризи

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Голова "Батьківщини" вважає, що подолання корупції та залучення ресурсів країни - це ті кроки, які сьогодні допоможуть вийти з кризи

Україна має всі можливості подолати епідемію коронавірусу й економічну кризу з мінімальними втратами, але для цього треба не розраховувати виключно на підтримку міжнародних партнерів, а дати можливість людям працювати для себе і країни. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі на телеканалі "1+1".

"Поданими змінами до бюджету влада пропонує на 120 мільярдів гривень скоротити доходи бюджету, на понад 200 мільярдів збільшити борги держави та зменшити видатки на підтримку економіки, освіти, науки. Такі дії не лише не дозволяють країні рухатися вперед, вони створюють фундамент для того, щоб ми не змогли вижити", - заявила Тимошенко.

Водночас, Тимошенко переконана, що треба негайно зупинити корупцію, передусім – на митниці.

"Внаслідок корупції на митниці, шляхом схем з податком на додану вартість, бюджет недоотримує 10 мільярдів гривень щомісяця. Тому перше, що треба зробити, - прибрати з посад людей, які займаються корупцією, та повернути 120 мільярдів гривень доходів бюджету", - додала Тимошенко.

Категорично неприпустимо, на її думку, вганяти країну в нові боргові зобов’язання, коли користуючись власними ресурсами держава здатна підтримати людей та пройти кризу.

"Досить подивитися на баланс Національного банку України, щоб зрозуміти, що лише коштом різниці між доходами та видатками НБУ можна отримати до бюджету 40 мільярдів гривень. Утім, ніхто на це не звертає уваги, і замість підтримки економіки, Національний банк продовжує будувати корумповані фінансові піраміди", - наголошує Тимошенко.

Голова "Батьківщини" вважає, що подолання корупції та залучення ресурсів країни - це ті кроки, які сьогодні допоможуть вийти з кризи.

"Треба забрати з усіх наших великих державних корпорацій ті гроші, які вони тримають для своїх внутрішніх оборудок. З "Укртрансгазу", з "Нафтогазу", з "Укрзалізниці". Це будуть не просто десятки мільярдів до бюджету - ми закриємо всю дохідну частину бюджету. Це проста арифметика. І те, що я зараз раджу робити уряду, - це розумні кроки, які не штовхають Україну в боргову яму, а дозволяють вийти з економічної кризи та розв'язати соціальні питання для людей", - резюмувала вона.

Нагадаємо, комітет з питань бюджету сьогодні, 10 квітня, розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю вранці, 10 квітня, проходить засідання голів фракцій і груп з керівництвом Верховної ради. На ньому парламентарії обговорюють бюджет-2020.