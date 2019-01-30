Тимошенко: наше завдання - гарантувати кожному українцю доступну та якісну медицину

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що в Україні потрібно застосовувати європейську модель медицини

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що після перемоги на президентських виборах нова влада побудує дієву систему охорони здоров’я та впровадить в країні медичне страхування. Про це вона сказала у ході візиту у Чернігівську область після публічного звіту депутатів обласної ради від "Батьківщини", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко розповіла, що під час поїздок по регіонах України постійно спілкується з людьми. За її словами, одне з головних питань, яке турбує українців, - це стан медицини. Адже, як зазначила Тимошенко, так звана медреформа чинної влади зробила медичні послуги недоступними для людей. Не влаштовує нинішня політика і лікарів, додала політик.

"В Україні потрібно застосовувати європейську модель медицини, а це - страхова медицина. Альтернативи не існує. Більшу частину коштів платить роботодавець, трошки - людина. Держава страхує пенсіонерів, дітей до 18 років, безробітних і непрацездатних, як це робиться в цивілізованих країнах", - наголосила кандидат у президенти України.

Тимошенко зауважила, що чинна влада не мала політичної волі це робити, адже відповідний закон про медстрахування розроблений і півтора року чекає на ухвалення.

За її словами, унаслідок непрофесійних дій влади лікарі первинної ланки перевантажені, люди не можуть вчасно потрапити до терапевта на прийом, на фінансування лікарів вторинної ланки не вистачає державних коштів, а оплату послуг вузькопрофесійних лікарів чинна влада планує покласти на плечі пацієнтів.

"Ми негайно ухвалимо цей закон про медичне страхування. Ми зможемо поставити на ноги і систему охорони здоров’я, і людей, які потребують медичної допомоги. Нова влада зробить це швидко та ефективно!" - підсумувала Тимошенко.