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Усложнит работу судов из РФ. Эстония может расширить контролируемую морскую зону

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Эстония, Понедельник 23 января 2023 22:44
Усложнит работу судов из РФ. Эстония может расширить контролируемую морскую зону Фото: Эстония может расширить контролируемую морскую зону (flickr.com dein nachbar)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать свою позицию по введению близлежащей зоны, которая позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Данное поручение было предоставлено по результатам обсуждения этого вопроса на заседании правительства 12 января, состоявшемся по предложению Министерства иностранных дел.

Введение близлежащей зоны позволит проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. По словам Министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, это повлияло бы на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море.

Что такое близлежащая зона

По словам научного сотрудника Норвежского центра морского права Александра Лотта, прилегающая зона – это морская зона, прилегающая к территориальному морю. Она может быть установлена ​​внутригосударственным правом, а также прибрежное государство имеет право осуществлять контроль на его территории и наказывать за разные нарушения своих правовых актов.

"Введение близлежащей зоны важно для экономических интересов и интересов безопасности, а также для интересов, связанных с защитой культурных ценностей", - добавил он.

Как близлежащая зона повлияет на российские корабли

Несмотря на то, что представитель МИД негативно ответила на вопрос о том, является ли более эффективное применение санкций в отношении России и задержание их нарушителей основным мотивом возможного введения близлежащей зоны.

Лотт считает, что это может быть одним из скрытых мотивов такого шага. По его словам, прилегающая зона в первую очередь и предназначена для введения подобных мер. То есть для контроля судов, каким-то образом нарушающих таможенное или налоговое законодательство прибрежного государства. Он подчеркнул, что прилегающая зона – наиболее эффективный способ призвать их к порядку.

Напомним, на днях в Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир".

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