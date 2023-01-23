Усложнит работу судов из РФ. Эстония может расширить контролируемую морскую зону

Правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать свою позицию по введению близлежащей зоны, которая позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Данное поручение было предоставлено по результатам обсуждения этого вопроса на заседании правительства 12 января, состоявшемся по предложению Министерства иностранных дел.

Введение близлежащей зоны позволит проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. По словам Министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, это повлияло бы на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море.

Что такое близлежащая зона

По словам научного сотрудника Норвежского центра морского права Александра Лотта, прилегающая зона – это морская зона, прилегающая к территориальному морю. Она может быть установлена ​​внутригосударственным правом, а также прибрежное государство имеет право осуществлять контроль на его территории и наказывать за разные нарушения своих правовых актов.

"Введение близлежащей зоны важно для экономических интересов и интересов безопасности, а также для интересов, связанных с защитой культурных ценностей", - добавил он.

Как близлежащая зона повлияет на российские корабли

Несмотря на то, что представитель МИД негативно ответила на вопрос о том, является ли более эффективное применение санкций в отношении России и задержание их нарушителей основным мотивом возможного введения близлежащей зоны.