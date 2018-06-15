Тимошенко: миротворці в Україні можуть бути лише на українських умовах

Тимошенко впевнена, що доки Крим і Донбас не повернуться в Україну, ніхто з українців не буде спокійним

Повернення миру в Україну та стратегія відновлення Донбасу – ці питання мають бути головними в порядку денному інтелектуальної еліти країни і не можуть бути монополізовані владою. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час Форуму "Новий курс України", який сьогодні проходить у Києві, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Вона переконана, що треба відновити переговори щодо шляхів встановлення миру в Україні в Будапештському форматі, за допомогою миротворчих сил ООН і на умовах України завершити окупацію Донбасу та розробити стратегію його відбудови.

"Мир потрібен Україні як повітря. Війна перетворилася в ширму для прикриття корумпованої, безглуздої політики влади, у найбільший заробіток для декількох людей. Це те, що сьогодні стримує мирний процес і на дає можливості вести реальні переговори. Питання миру має бути негайно включено в порядок денний обговорення національною елітою. Для вирішення цього питання не має бути монополії", – наголосила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" впевнена: українці не мають права допустити, щоб "нові світові угоди щодо ядерного роззброєння чи скорочення ядерної зброї підписувалися на зворотньому аркуші Будапештського меморандуму".

"Це питання стосується не тільки міжнародних гарантій, миру в Україні, людей та дітей, яких ми втратили на війні… Воно стосується всього людства, бо якщо перед Україною не будуть виконані гарантії, то процес скорочення в світі ядерної зброї буде набагато важчим", – пояснила вона.

Політик упевнена, що паралельно з процесами, які відбуваються на базі Мінського формату, після виборів президента, потрібно повернутися до Будапештського меморандуму.

"Я твердо знаю, як і з ким вести переговори про мир. Мені не завадять чиїсь бізнес-проекти, які робляться на крові, не завадять кулуарні домовленості", - зазначила парламентарій.

Окрім того, за її словами, ми повинні "подумати про Донбас не як про окуповану територію, а як про українську землю", про 2 млн біженців, які "свій захист та майбутнє шукали в Україні" і тим самим спростували міфи про "проросійський Донбас".

"Якби там були проросійські налаштовані люди, які підтримували агресора, куди б вони побігли? До Росії. А ці люди прийшли на свою рідну землю, де вони шукають захист і хочуть знайти майбутнє", – пояснила політик.

Шлях до завершення окупації, на її думку, полягає й через введення миротворців ООН на умовах України.

"Нам треба вже сьогодні думати про створення міжнародних фондів для відновлення та розвитку Донбасу, для повернення до життя тих людей, які знайшли тимчасовий притулок на неокупованій території. У жодному випадку, не можна забути про тих, хто поклав своє здоров’я, життя на фронтах у боротьбі проти агресора. Треба зробити таку підтримку держави, щоб люди відчули, що Україна – мати, яка дбає, цінить та пам’ятає", – наголосила Тимошенко.

Відповідаючи на запитання учасника Форуму із Севастополя, вона також зазначила, що "поки Крим і Донбас не повернуть в Україну, ніхто з українців не може бути спокійним".