Тимошенко: миротворцы в Украине могут быть только на украинских условиях

Тимошенко уверена, что пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не будет спокойным

Возвращение мира в Украину и стратегия восстановления Донбасса – эти вопросы должны быть главными в повестке дня интеллектуальной элиты страны и не могут быть монополизированы властью. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Форума "Новый курс Украины", который сегодня проходит в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она убеждена, что надо возобновить переговоры относительно путей установления мира в Украине в Будапештском формате, с помощью миротворческих сил ООН и на условиях Украины завершить оккупацию Донбасса и разработать стратегию его восстановления.

"Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в наибольший заработок для нескольких людей. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры. Вопрос мира должен быть немедленно включены в повестку дня обсуждения национальной элитой. Для решения этого вопроса не должно быть монополии", – подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" уверена: украинцы не имеют права допустить, чтобы "новые мировые соглашения относительно ядерного разоружения или сокращения ядерного оружия подписывались на обратном листе Будапештского меморандума".

"Этот вопрос касается не только международных гарантий, мира в Украине, людей и детей, которых мы потеряли на войне... Оно касается всего человечества, ведь если перед Украиной не будут выполнены гарантии, то процесс сокращения в мире ядерного оружия будет гораздо тяжелее", – пояснила она.

Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента, нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.

"Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают кулуарные договоренности", - отметила парламентарий.

Кроме того, по ее словам, мы должны "подумать о Донбассе не как об оккупированной территории, а как об украинской земле", о 2 млн беженцах, которые "свою защиту и будущее искали в Украине" и тем самым опровергли мифы о "пророссийском Донбассе".

"Если бы там были пророссийские настроенные люди, которые поддерживали агрессора, куда бы они побежали? В России. А эти люди пришли на свою родную землю, где они ищут защиту и хотят найти будущее", – пояснила политик.

Путь к завершению оккупации, по ее мнению, проходит и через введение миротворцев ООН на условиях Украины.

"Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временный приют на неоккупированной территории. Ни в коем случае, нельзя забыть о тех, кто положил свое здоровье, жизнь на фронтах в борьбе против агрессора. Надо сделать такую поддержку государства, чтобы люди почувствовали, что Украина – мать, которая заботится, ценит и помнит", – подчеркнула Тимошенко.

Отвечая на вопрос участника Форума из Севастополя, она также отметила, что "пока Крым и Донбасс не вернут в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным".