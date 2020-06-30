Легалізація грального бізнесу: НАЗК дало рекомендації до закону

Фото: гральні автомати (unsplash.com)

Рекомендації спрямовані на уникнення корупції у документі

Національне агентство з питань запобігання корупції надало рекомендації до закону про гральний бізнес. У вівторок Верховна рада почала розгляд документу у другому читанні.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

З закону пропонують виключити:

положення про те, що особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами: оскільки міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні, такі особливості мають визначати на законодавчому рівні;

оціночні поняття такі як: "тощо", "інші вимоги", "інші обов’язки";

положення, якими анулювання ліцензії застосовується, як санкція, оскільки, відповідно до закону, анулювання можуть застосувати виключно за рішенням суду.

положення щодо права Уповноваженого органу встановлювати порядок інспектування грального обладнання, оскільки воно належить органу, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, в тому числі сертифікацію та інспектування;

положення про встановлення Уповноваженим органом переліку суб’єктів сертифікації.

Термінологія, що вживається у документі, потребує уточнення та уніфікації: треба чітко визначити поняття "ліцензія", "відповідальна гра", "азартна гра".

НАЗК рекомендує визначити виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягатимуть ліцензуванню, а також чітко визначити послідовність дій для отримання ліцензії та оплати її вартості (спочатку оплата, а потім - видача чи навпаки).

Нацагентство рекомендує чітко встановити, на якому праві організатору азартних ігор має належати гральне обладнання (виключно на праві власності або на праві власності чи користування).

У проекті також просять чітко визначити кількість голосів членів Уповноваженого органу, необхідну для прийняття того чи іншого рішення (5 чи 7).

У законі, наголошують у НАЗК, слід прописати процедуру оскарження рішення Уповноваженого органу суб’єктами господарювання не тільки до суду, а й до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Також рекомендують деталізувати порядок та спосіб проведення моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.

Крім того, необхідно чітко визначити, що ліцензія у розумінні вказаного закону - це право на провадження виду господарської діяльності, а отже вона не може видаватися на одиницю грального обладнання. У цьому випадку доцільно замість ліцензії запровадити дозвіл на одиницю грального обладнання.

Рекомендується уточнити у законі порядок та строки запровадження системи Державного онлайн моніторингу та контролю та надання права окремим господарюючим суб’єктам на здійснення діяльності у сфері азартних ігор.

"Встановити у проекті закону перелік підстав для визнання, у тому числі адміністрацією закладу, окремих осіб "небажаними" та розкрити у проекті закону зміст вказаного поняття", - зазначають у НАЗК.

Необхідно, на думку нацагентства, переглянути доцільність створення п'яти окремих реєстрів по кожному виду азартних ігор, оскільки їх розробка і ведення передбачає суттєві витрати з державного бюджету.

Нагадаємо, Рада сьогодні приступила до закону про гральний бізнес у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, раніше у НАЗК попереджали, що прийняття цього закону у нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

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Автор: Юлия Струк