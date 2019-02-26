Тимошенко ініціювала збір підписів за імпічмент Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Також Тимошенко вимагає створити ТСК

Партія "Батьківщина" розпочинає у Верховній раді збір підписів за імпічмент президента Петра Порошенка та ініціює створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка має розслідувати корупцію в оборонній галузі. Про це Юлія Тимошенко повідомила на спеціальному брифінгу в парламенті і першою поставила свій підпис під постановою про імпічмент.

"На жаль, "мова, віра, армія" стали найбільшими корупційними статками президента. Оприлюднене журналістське розслідування – це тільки верхівка айсбергу, це копійки, у порівнянні з тією масштабною торгівлею на крові, яка відбувається під патронатом президента", – наголосила вона.

На думку Тимошенко, Порошенко зробив все, щоб Рада досі не ухвалила закон про імпічмент. Проте виписаної в Конституції процедури, як зазначила Тимошенко, достатньо для притягнення Порошенка до відповідальності.

"З усієї країни на армію збирали гроші, а через корупційні оборудки президент країни клав це на свої офшорні рахунки", – сказала політик.

Вона переконана: "під прикриттям патріотичних гасел нинішній президент заробив на армії десятки мільярдів гривень".

"Батьківщина" вимагає створення спеціальної слідчої комісії, яка б викрила всі "зловживання головнокомандувача на крові", а не лише наведені в журналістському розслідуванні факти.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб ТСК розслідувала всі фінансові оборудки, які були скоєні для постачання потреб армії, та розслідувала всі оборудки "Укроборонпром", щоб ми побачили, з якими "відкатами" продавалася зброя і за якими цінами постачалися комплектуючі для української армії", – зазначила Тимошенко.

За її словами, зараз Раді доведеться пройти перевірку "на співучасть у величезних злочинах, які робляться за спинами українців".

"Ми сподіваємося, що у парламенті знайдеться достатньо народних депутатів, які ще не втратили честь і совість і не є спільниками мафії, яка працює в Раді", – заявила лідер "Батьківщини".

Вона заявила, що Порошенко та його "кримінальне оточення" неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Також Юлія Тимошенко припустила, що "для прикриття корупції Петро Порошенко нагнітатиме ситуацію на фронті", але це йому не допоможе: "Це стане подвійним злочином президента. Вважаю, що люди – мудрі. І вони все розуміють".

Нагадаємо, як заявила Тимошенко, "Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка "за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом".

Згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом та чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадань в оборонному комплексі України.