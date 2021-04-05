ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Слуги народу" оцінили ймовірність коаліції з "Батьківщиною"

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 08:50
У "Слуги народу" оцінили ймовірність коаліції з "Батьківщиною" Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

У "Слуги народу" публічно не заперечують можливості коаліції з політичною партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Однак у президентській команді вважають, що величезною перешкодою цьому може стати відмінність у поглядах обох партій.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

"Категорично заявляти, що це неможливо, я б не став. Але зараз мені складно зрозуміти, як ми можемо створити коаліцію з ким би то не було у Верховній раді, враховуючи, що їх позиції різняться з нашою", - заявив Корнієнко.

За його словами, між "Слугою народу" і "Батьквищиной" є кілька тем, в яких політсили грунтовно розходяться.

"Це ставлення до ринку землі, приватизації та ліберальним реформам. У мене є сумніви, що ми зможемо прийти до згоди з "Батьківщиною" у цих питаннях", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше соціологи оцінили перетоки між виборцями Зеленського і Порошенка.

Також Корнієнко повідомляв, що депутатів "Слуги народу" ніхто не примушує голосувати за ідеологічні проекти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Коаліція Батьківщина Верховна Рада Слуга народа
NEWS
В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу
В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади