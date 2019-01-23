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Тимошенко: енергетична незалежність може стати для України реальністю

Новини » Вибори 2019    23.01.2019 - 15:34
Тимошенко: енергетична незалежність може стати для України реальністю
Фото: команда Тимошенко (прес-служба)

Енергетичну незалежність треба здобувати, переконана Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко ставить завдання за 5 років прозвітувати перед народом про досягнення Україною енергетичної незалежності. Про це вона заявила у середу, 23 грудня, в коментарі журналістам після подачі до ЦВК документів на реєстрацію кандидатом у президенти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Енергетична незалежність може стати для України реальністю. Її не треба випрошувати, енергетичну незалежність треба здобувати. Ставлю перед собою завдання, щоб через 5 років я могла звітувати про те, що в Україні досягнута енергетична незалежність повною мірою. І тоді ми зміцнимо свою політичну незалежність", – сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" переконана, що Україна має достатньо покладів для забезпечення себе природним газом і вугіллям, яке сьогодні також завозиться з-за кордону.

"Ми маємо достатньо урану, щоб і себе забезпечити ядерним паливом, і допомогти іншим країнам. Але ми вже десятиліття не маємо свого заводу з виробництва ядерного палива", – сказала Тимошенко та висловила впевненість, що такий завод можна буде побудувати за 5 років.

Також, за словами голови партії, в Україні "на нульовій відмітці перебуває розвиток відновлювальної енергетики". Але команда "Батьківщини" має чітку програму, як розвинути цей напрям, запевнила її лідер.

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