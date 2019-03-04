Тимошенко тримає першість в парі з Порошенком у другому турі виборів, - опитування

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Тимошенко тримає першість в парі з Порошенком - 31% проти 24%

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тримає першість в парі з чинним президентом Петром Порошенком у другому турі виборів президента 2019. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, згідно з даними опитування, моделювання другого туру дало наступні результати: Юлія Тимошенко тримає першість в парі з Петром Порошенком (31% проти 24%). У той же час, Володимир Зеленський - як в парі з Петром Порошенком (42% проти 24%), так і з Юлією Тимошенко (37% проти 24%).

Аудиторія для проведення опитування населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%. Опитування проводилося 19-28 лютого 2019 року.

Як відомо, згідно з даними "Рейтингу", якби президентські вибори в Україні проходили в кінці лютого, найвищі шанси вийти у другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.