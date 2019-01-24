ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко в Давосі заявила про необхідність глибинних змін в Україні

Новини » Політика    24.01.2019 - 10:30
Тимошенко в Давосі заявила про необхідність глибинних змін в Україні
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що фрагментарні зміни не принесли успіху

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко під час виступу на "Українському сніданку" в місті Давос закликала до спільної інтелектуальної дискусії для проведення глибинних системних змін в Україні після президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Фрагментарні зміни, які намагалися провести останні чотири роки, не принесли успіху. У нас були створені нові органи, зокрема антикорупційні, але вони були поглинуті старою системою", – наголосила Тимошенко.

Як заявила лідер партії, вона вірить виключно в глибокі системні зміни, і саме зараз в Україні настав час для таких змін.

"Тому ми зібрали команду інтелектуалів. Ми разом намагаємося розробити  модель нової України після президентських виборів", – зазначила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" закликала всіх, хто займається розв’язанням інтелектуальних питань, співпрацювати разом з її командою.

"Я вірю, що після президентських виборів, ухваливши Нову конституцію, ухваливши програму нових економічних змін, ми зможемо системно змінити Україну. І в результаті отримати успішну, правильно функціонуючу країну. Я закликаю всіх до інтелектуальної дискусії, щоб робити системні зміни в країні, а не чекати щоразу на доброго царя", – підсумувала вона.

Тимошенко в Давосі заявила про необхідність глибинних змін в Україні

Тимошенко в Давосі заявила про необхідність глибинних змін в Україні

Нагадаємо, 24-25 січня Юлія Тимошенко та заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить  у швейцарському місті Давос.

Планується участь Юлії Тимошенко у зустрічах у межах Глобального форуму жінок-лідерів та низка двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, високопосадовцями та політиками.

Тимошенко зустрілася з екс-держсекретарем США
Новини України ТимошенкоДавосБатьківщинавыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся