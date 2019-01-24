Тимошенко зустрілася з екс-держсекретарем США

Фото: Юлія Тимошенко, Григорій Немиря та Джон Керрі (ba.org.ua)

Тимошенко та Керрі обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні

Голова партії "Батьківщина" та кандидат у президенти Юлія Тимошенко в межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму у Давосі провела коротку зустріч з колишнім державним секретарем США Джоном Керрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, приділивши окрему увагу питанням екскалації війни Росії проти України та питанням двостороннього співробітництва між США та нашою країною.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Як відомо, 24-25 січня Тимошенко та Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.

Нагадаємо, сьогодні під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться "Український сніданок". У рамках заходу запланований виступ Тимошенко.