RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Time написало о проблемах с мобилизацией в Украине. Данилов отреагировал

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проблемы с призывом в Украине могут возникать со временем. Но пока количество людей в секторе безопасности и обороны не уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в комментарии "Украинской правде".

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", - подчеркнул чиновник. 

Что Time написало о мобилизации

Напомним, вчера, 30 октября, издание Time обнародовало статью о президенте Владимире Зеленском и вызовах, с которыми сталкивается Украина. 

В частности, журналисты утверждали, что набор в армию Украины практически прекратился после того, как глава государства решил уволить областных военкомов. 

Также, по данным издания, сейчас на фронт призывают все более старых мужчин, у которых уже есть проблемы со здоровьем. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армиюАлексей ДаниловВойна России против УкраиныМобилизация в Украине