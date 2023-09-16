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Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы

Токмак, Суббота 16 сентября 2023 11:36
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Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы Фото: в оккупированном Токмаке прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в Токмаке Запорожской области. Город находится под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Токмак, как дела? Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - написал он.

Стоит отметить, что город Токмак считается одним из опорных пунктов россиян в Запорожской области. Он расположен на пути в Мелитополь.

Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники освободили населенный пункт Роботино и продолжают наступление в этом районе.

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