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У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи

Токмак, Субота 16 вересня 2023 11:36
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У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи Фото: в окупованому Токмаку пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у Токмаку Запорізької області. Місто знаходиться під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Токмак, як справи? Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", - написав він.

Варто зазначити, що місто Токмак вважається один з опорних пунктів росіян у Запорізькій області. Воно розташоване на шляху до Мелітополя.

У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

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