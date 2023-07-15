Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"В Токмаке громко. Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе", - заявил он.

Сейчас последствия взрывов неизвестны.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак в самом начале полномасштабной войны в феврале 2022 года. Однако в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

Во время таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, 11 июля местные партизаны сообщили, что под Токмаком было около четырех взрывов.

Кроме того, Bellingcat сообщило, что россияне построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

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