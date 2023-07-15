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У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи

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Субота 15 липня 2023 19:29
У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи Фото: У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"В Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про третю серію вибухів в тимчасово окупованому місті", - заявив він.

Наразі наслідки вибухів невідомі.

У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак на самому початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Однак в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

Так, 11 липня місцеві партизани повідомили, що під Токмаком було близько чотирьох вибухів.

Окрім того, Bellingcat повідомило, що росіяни збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

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