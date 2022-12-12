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На оккупированной части Херсонской области подорвали гауляйтера

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Херсон, Понедельник 12 декабря 2022 18:42
На оккупированной части Херсонской области подорвали гауляйтера Фото: в Херсонской области подорвали машину коллаборанта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На временно оккупированной территории Херсонской области подорвали машину коллаборанта, который числился самопровозглашенным "замглавы" региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Известно, что взрыв произошел в Скадовске. Автомобиль "замглавы" оккупированной части региона Виктора Булюка сильно поврежден, а сам он госпитализирован с ранениями средней тяжести. Сообщается, что автомобиль якобы подорвался на мине направленного действия. Через некоторое время Булюка доставили в больницу Симферополя.

Водитель машины погиб. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой. После происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены, патрули массово проводят обыски и проверки документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.

Ранее мы писали, что утром 6 декабря в Мелитополе у подъезда коллаборанта Николая Волыка раздался мощный взрыв.

Также сообщалось, что украинские пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области. Они хотели приехать в столицу.

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