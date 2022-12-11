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В оккупированном Скадовске слышат автоматные выстрелы

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Скадовск, Воскресенье 11 декабря 2022 14:41
В оккупированном Скадовске слышат автоматные выстрелы Фото: в оккупированном Скадовске слышат автоматные выстрелы (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Скадовске жители слышат автоматные выстрелы. Впрочем, официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области слышны автоматные выстрелы", - сообщает издание, ссылаясь на местных жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Скадовском районе россияне усилили полицейские меры, из-за метких попаданий ВСУ по врагу.

Также стало известно, что в оккупированном Скадовске российские солдаты просят деньги у местных на содержание.

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