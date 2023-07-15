Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

"Что бабахает? Уже семь или восемь залпов", - пишут очевидцы.

Стоит отметить, что оккупационная "власть" и военное руководство Украины пока никак не комментировали эту информацию.

Фото: во временно оккупированном Севастополе жалуются на взрывы (deepstatemap)

Взрывы в Крыму

В последнее время на территории временно оккупированного Крыма и других областях Украины, которые также пока находятся под "контролем" врага, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складам боеприпасов или логистики.