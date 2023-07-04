ГУР о взрывах в Севастополе: освобождение и деоккупация Крыма приближается

Взрывы в Севастополе свидетельствуют о том, что освобождение и деоккупация Крыма приближается.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается", - заявил он.

Юсов отметил, что взрывы в Крыму больше не будут комментировать.

"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, - за это несет ответственность оккупационная "администрация", - подчеркнул он.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму и в других временно оккупированных областях Украины участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их технике, складам боеприпасов или логистики.

В конце июля в Крыму раз подорвали железнодорожные пути, с путей сошел первый вагон грузового поезда. А 24 июня взрывы слышали в нескольких городах Крыма.

Кроме того, сегодня в Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили о якобы подрыве боеприпасов на полигоне.

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