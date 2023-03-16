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В Мелитополе усилили репрессии против гражданских после ликвидации коллаборанта, - ЦНС

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Четверг 16 марта 2023 13:43
В Мелитополе усилили репрессии против гражданских после ликвидации коллаборанта, - ЦНС Фото: в Мелитополе усилили репрессии против гражданских после ликвидации коллаборанта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили репрессии против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе. Все из-за недавней ликвидации коллаборанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе и провели ряд обысков после того, как был взорван один из коллаборационистов", - пишет пресс-служба.

14 марта в городе был взорван автомобиль предателя Ивана Ткача, который владел одной из крупнейших в городе транспортных компаний и имел связи с российскими оккупантами. После оккупации юга области коллаборациониста назначили на должность директора МУП "Городской транспорт".

"Сейчас оккупанты используют подрыв предателя как повод для очередных репрессий местного населения, ведь не найдя исполнителей, местным полицейским нечего отчитываться в Москву", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мелитополе был ликвидирован коллаборант Иван Ткач. При взрыве автомобиля предатель получил ранение, однако позже он скончался в больнице.

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