Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 18 октября, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, который разбудил горожан.
Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.
Утверждается и о взрыве в районе села Ромашкино.
Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.
Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.
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