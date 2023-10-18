У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Мешканці півострова повідомляють про сильний вибух у Євпаторії, який розбудив містян.

Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно він був поблизу Заозерного.

Стверджується й про вибух в районі села Ромашкіне.

Ситуація в Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно у районі Севастополя підірвався корабель "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ.