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В оккупированном Мелитополе начало отопительного сезона под угрозой, - мэр

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Мелитополь, Воскресенье 16 октября 2022 03:16
В оккупированном Мелитополе начало отопительного сезона под угрозой, - мэр Фото: Мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе оказался под угрозой отопительный сезон. Все из-за постоянных перебоев с электричеством, что влечет за собой проблемы с водоснабжением и связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Мэр отметил, что проблемы со светом в городе появились гораздо раньше, чем на территории всего нашего государства, ведь россияне захватили ЗАЭС.

"Сегодня станция почти не функционирует, и в Мелитополе есть постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают проблемы с водоснабжением и мобильной связью", - подчеркнул Федоров.

Он также указал, что уже несколько месяцев нет газа, так что существует угроза, что отопительный сезон не начнется вовремя.

По словам городского головы, люди пытаются уехать с временно оккупированной территории. Однако сейчас эвакуация почти невозможна.

Федоров добавил, что захватчики не выпускают на подконтрольную Украине территорию 4 тысяч жителей.

Напомним, в Мелитополе оккупанты угрожают уволить с работы людей, которые отказываются от российских паспортов.

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