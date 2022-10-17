ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей Мелитополя, - мэр

Новина українською →
Мелитополь, Понедельник 17 октября 2022 04:49
Оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей Мелитополя, - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты могут забирать людей просто посреди улицы.

"(Оккупанты могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или в комендатуру. И там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда забирали также в армию. В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то батальоны",- заявил мэр.

Напомним, ранее Федоров призвал мужчин призывного возраста уехать из города в связи с объявлением президентом России частичной мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась