Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе жители массово избавляются от рублей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, сначала оккупанты на захваченных украинских территориях искусственно завышали курс своей валюты.

"Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", - отметил Федоров.

Он добавил, что в Мелитополе российский рубль так и не стал основной валютой - на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

По словам Федорова, даже созданный оккупантами "рублевой патруль" не помогает распространению валюты захватчиков. А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близка.