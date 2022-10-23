ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе жители массово избавляются от рублей

Новина українською →
Херсонская область, Запорожская область, Воскресенье 23 октября 2022 17:54
Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе жители массово избавляются от рублей Фото: Жители Херсона и Мелитополя начали избавляться от рублей (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Граждане, проживающие на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, начали массово избавляться от рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, сначала оккупанты на захваченных украинских территориях искусственно завышали курс своей валюты.

"Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", - отметил Федоров.

Он добавил, что в Мелитополе российский рубль так и не стал основной валютой - на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

По словам Федорова, даже созданный оккупантами "рублевой патруль" не помогает распространению валюты захватчиков. А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Напомним, ранее Федоров призвал мужчин призывного возраста уехать из города в связи с объявлением президентом России частичной мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Запорожская область
NEWS
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции