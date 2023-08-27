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На временно оккупированных территориях захватчики заселяют свои семьи в захваченное жилье, - ЦНС

Воскресенье 27 августа 2023 22:08
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На временно оккупированных территориях захватчики заселяют свои семьи в захваченное жилье, - ЦНС Фото: На временно оккупированных территориях захватчики заселяют свои семьи в захваченное жилье (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы многочисленные случаи, когда россияне незаконно захватывают жилье и перевозят туда свои семьи из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, в первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали с оккупированных территорий или же подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.

После этого россияне, которые служат в российских оккупационных войсках или работают на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.

"Это вписывается в общую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - отметили в ЦНС.

Захват жилья оккупантами

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области выдают ордера на имущество жителей, находящихся в эвакуации. Происходит так называемая "национализация" квартир мариупольцев.

В Каховском районе (Херсонская область) оккупанты совершают массовые мародерства. Что является "фирменным ходом" российской армии.

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