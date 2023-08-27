На временно оккупированных территориях захватчики заселяют свои семьи в захваченное жилье, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы многочисленные случаи, когда россияне незаконно захватывают жилье и перевозят туда свои семьи из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Так, в первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали с оккупированных территорий или же подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.
После этого россияне, которые служат в российских оккупационных войсках или работают на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.
"Это вписывается в общую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - отметили в ЦНС.
Захват жилья оккупантами
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области выдают ордера на имущество жителей, находящихся в эвакуации. Происходит так называемая "национализация" квартир мариупольцев.
В Каховском районе (Херсонская область) оккупанты совершают массовые мародерства. Что является "фирменным ходом" российской армии.
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