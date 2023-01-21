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Временная защита в Бельгии: как украинским беженцам получить финансовую помощь

Фото: в Бельгии украинские беженцы должны продлить действие Карты А (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Беженцы из Украины, приехавшие в Бельгию после 24 февраля 2022 года, должны оформить Карту А - разрешение на проживание, которое нужно уже продлевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на visitukraine.

Как сообщает организация помощи украинским беженцам, Карта А в Бельгии - это вид на жительство, которое предоставляется иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС. Сюда же относятся и украинцы, имеющие статус временной защиты в этой стране, но только до 4 марта этого года. Поэтому украинцы должны продлить действие этого документа.

"С 4 января 2023 года украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут обратиться в муниципалитет по месту жительства и продлить срок действия Карты А до 4 марта 2024 года", - отмечается на сайте.

Для продления вида на жительство в Бельгии нужно предоставить паспорт, уже имеющуюся Карту А, срок действия которой истекает, и фото на белом фоне.

"Карту А можно получить как в стандартные сроки - от 2 до 3 недель, так и срочно - на следующий день. Стандартная заявка стоит 25 евро, а срочная 150 евро. Новую карточку выдают муниципалитеты по месту жительства", - уточняют специалисты.

Подать заявку на продление Карты А можно онлайн на портале или по тел.: 02 279 22 11.

Кроме того, украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут оформить единовременную и ежемесячную выплату.

"Если человек живет сам, он может получать 1100 евро, взрослые члены одной семьи могут получать по 750 евро, на детей выплачивают по 100-200 евро, но общая максимальная сумма выплат на семью не может превышать 1560 евро", - объясняют специалисты.

Для того чтобы получать денежную помощь, нужно обязательно выполнять два требования:

  • не покидать страну больше, чем на 28 дней в течение года;
  • о каждой поездке за пределы Бельгии предупреждать своего социального инспектора.

Для оформления заявки на финансовую помощь следует обратиться в ближайший центр социального обеспечения OCMW/CPAS с паспортом и действующей Картой А.

Недавно РБК-Украина сообщало, как выехавшим в Чешскую Республику украинским беженцам встать на учет в органах власти для временной защиты или продлить этот статус.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия продлила действие режима временной защиты для украинских граждан в ЕС до марта 2024 года, а жителям Украины, которые выезжают в Румынию из-за войны, хотят предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте на первые пять дней после въезда в страну.

Напомним, стало известно, что украинцы, имеющие жилье в Польше, все чаще принимают у себя украинских беженцев. Они предоставляют жилье за 40 злотых в день.

Также мы писали, что с 3 января украинские беженцы в Ирландии должны платить за питание, иначе им грозит выселение из бесплатного жилья.

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Бельгия