Временным главой Киевской ГВА стал Андрей Ткачев

Временным исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации назначили Андрея Ткачева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение на сайте городских властей.
Андрей Ткачев подписал документ о временном исполнении обязанностей начальника администрации 16 июля.
До этого назначения чиновник работал первым заместителем бывшего главы КМВА Тимура Ткаченко.
Временный руководитель Киевской военной администрации имеет опыт в сфере госуправления и гражданской безопасности. В частности, в 2015-2021 годах занимался реформой полиции, а также работал в Государственной службе безопасности на транспорте, где руководил Департаментом государственного контроля.
В 2022 году Ткачев добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины.
Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил тогдашнего главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Отметим, 16 июля Киевская и Николаевская области получили новых временных глав. Их предыдущие руководители получили новые должности в Кабинете Министров Украины.
Кроме того, 20 июля Кабмин принял решение, согласно которому генерал-майор Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности министра обороны Украины.