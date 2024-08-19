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Британский техномагнат Линч пропал без вести после затопления его яхты у Сицилии

Понедельник 19 августа 2024 22:23
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Британский техномагнат Линч пропал без вести после затопления его яхты у Сицилии Фото: Майк Линч (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Британский технологический предприниматель Майк Линч считается пропавшими без вести после того, как его яхта затонула у берегов Сицилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным итальянской береговой охраны, шесть человек считаются пропавшими без вести - среди них Линч, его дочь и еще четыре человека. Всего, на борту судна, во время попадания в грозу, находились 22 человека - 10 членов экипажа и 12 пассажиров.

Береговая охрана смогла спасти 15 человек – среди них жена Линча Анджела Бакарес. Один человек – погиб.

Пока известно, что водолазы работают на глубине 50 метров, пытаясь найти тела погибших.

По данным СМИ, 56-метровая яхта попала в мощный шторм у гавани Портичелло у Палермо.

Кто такой Майк Линч

Майк Линч – британский техномагнат, известный как основатель компании Autonomy Corporation, специализировавшейся на разработке программного обеспечения для анализа данных. Autonomy была одной из самых крупных ИТ-компаний в Великобритании, которую в 2011 году за 11 миллиардов долларов купила американская корпорация Hewlett-Packard (HP).

После этой продажи между Линчем и HP возникли юридические споры. HP обвинила Линча в завышении стоимости компании, что привело к судебному процессу о мошенничестве. В 2021 году британский суд признал его виновным в мошенничестве, и его экстрадиция в США была востребована для дальнейшего рассмотрения дела.

Линч считается одной из ключевых фигур в британской технологической индустрии, часто упоминается как "британский Билл Гейтс" своим вкладом в развитие инновационного программного обеспечения.

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