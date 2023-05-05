Не только привычные друзья. Создание спецтрибунала для РФ поддержали 36 стран, - ОП

"В так называемую руководящую группу по созданию трибунала в настоящее время входят 36 стран. И это количество буквально ежедневно растет. Там представители не только европейского, евроатлантического пространства, наши традиционные партнеры и друзья, кто нам помогает… В эту группу уже вошли, например, две латиноамериканские страны - это Гватемала и Коста-Рика", - рассказал Жовква.

По его словам, сейчас Украина рассчитывает на единство всех членов группы в вопросе формата работы такого трибунала. При этом продолжаются дискуссии, которые являются “непростым процессом”. Жовква напомнил, что ожидается и рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

"Для того, чтобы трибунал вынес первые приговоры или сформировал определенные списки, его нужно образовать. И ту модель, которую выбирает Украина для себя, она как толчок к этому рассматривает голосование за резолюцию Генассамблеи ООН. Поэтому параллельно и в этой группе, и с нашими партнерами по всему миру мы работаем над текстом этой резолюции", - уточнил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что в вопросе создание проекта резолюции качество намного важнее, чем скорость. Поэтому работа с коллегами происходит в нормальном темпе.