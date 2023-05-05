Не только привычные друзья. Создание спецтрибунала для РФ поддержали 36 стран, - ОП

В группу, которая работает над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран. Ее участниками становятся не только привычные союзники Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.
"В так называемую руководящую группу по созданию трибунала в настоящее время входят 36 стран. И это количество буквально ежедневно растет. Там представители не только европейского, евроатлантического пространства, наши традиционные партнеры и друзья, кто нам помогает… В эту группу уже вошли, например, две латиноамериканские страны - это Гватемала и Коста-Рика", - рассказал Жовква.
По его словам, сейчас Украина рассчитывает на единство всех членов группы в вопросе формата работы такого трибунала. При этом продолжаются дискуссии, которые являются “непростым процессом”. Жовква напомнил, что ожидается и рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.
"Для того, чтобы трибунал вынес первые приговоры или сформировал определенные списки, его нужно образовать. И ту модель, которую выбирает Украина для себя, она как толчок к этому рассматривает голосование за резолюцию Генассамблеи ООН. Поэтому параллельно и в этой группе, и с нашими партнерами по всему миру мы работаем над текстом этой резолюции", - уточнил заместитель руководителя ОП.
Он подчеркнул, что в вопросе создание проекта резолюции качество намного важнее, чем скорость. Поэтому работа с коллегами происходит в нормальном темпе.
Напомним, еще 14 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что создание спецтрибунала для России поддержали 32 страны.
Также мы писали, что, по словам генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса, спецтрибунал для России "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.