Не только Залужный и Сырский. Россия объявила в розыск еще одного генерала ВСУ

Согласно информации ведомства страны-агрессора, Наев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. При этом по какой именно - не уточняется.

Розыск украинских генералов в России

Напомним, сегодня, 30 мая, Россия начала объявлять в розыск представителей военного командования Украины. В список МВД РФ внесли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Примечательно, что роспропаганда еще несколько дней назад активно распространяла информацию о его тяжелом ранении.

Также в розыск правоохранители страны-агрессора объявили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Такие шаги РФ предпринимает на фоне массовой атаки дронов на Москву, в которой Кремль обвиняет Украину. При этом официальные представители нашей страны опровергают обвинения.

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.