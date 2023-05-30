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Не только Залужный и Сырский. Россия объявила в розыск еще одного генерала ВСУ

Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские правоохранители решили объявить в розыск командующего Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом свидетельствуют данные МВД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации ведомства страны-агрессора, Наев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. При этом по какой именно - не уточняется.

Розыск украинских генералов в России

Напомним, сегодня, 30 мая, Россия начала объявлять в розыск представителей военного командования Украины. В список МВД РФ внесли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Примечательно, что роспропаганда еще несколько дней назад активно распространяла информацию о его тяжелом ранении.

Также в розыск правоохранители страны-агрессора объявили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Такие шаги РФ предпринимает на фоне массовой атаки дронов на Москву, в которой Кремль обвиняет Украину. При этом официальные представители нашей страны опровергают обвинения.

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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