Не тільки Залужний та Сирський. Росія оголосила у розшук ще одного генерала ЗСУ

Російські правоохоронці вирішили оголосити у розшук командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Про це свідчать дані МВС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Згідно з інформацією відомства країни-агресора, Наєва оголошено в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. При цьому за якою саме - не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, Росія почала оголошувати у розшук представників військового командування України. До списку МВС РФ внесли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Примітно, що розпропаганда ще кілька днів тому активно розповсюджувала інформацію про його тяжке поранення.
Також у розшук правоохоронці країни-агресора оголосили командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Такі кроки РФ робить на тлі масової атаки дронів на Москву, в якій Кремль звинувачує Україну. При цьому офіційні представники нашої країни заперечують звинувачення.
Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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