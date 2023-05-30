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Не тільки Залужний та Сирський. Росія оголосила у розшук ще одного генерала ЗСУ

Фото: Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські правоохоронці вирішили оголосити у розшук командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Про це свідчать дані МВС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Згідно з інформацією відомства країни-агресора, Наєва оголошено в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. При цьому за якою саме - не уточнюється.

Розшук українських генералів у Росії

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, Росія почала оголошувати у розшук представників військового командування України. До списку МВС РФ внесли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Примітно, що розпропаганда ще кілька днів тому активно розповсюджувала інформацію про його тяжке поранення.

Також у розшук правоохоронці країни-агресора оголосили командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Такі кроки РФ робить на тлі масової атаки дронів на Москву, в якій Кремль звинувачує Україну. При цьому офіційні представники нашої країни заперечують звинувачення.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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