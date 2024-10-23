МВФ оценил количество населения Украины и ухудшил прогноз до 2029 года

Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины. Беженцы могут начать возвращаться только в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2024 года).

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,0 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

2024 год - 33,4 млн человек (прогноз за апрель - 33,4 млн человек)

2025 год - 33,0 млн человек (прогноз за апрель - 34,3 млн человек)

2026 год - 34,2 млн человек (прогноз за апрель - 35,1 млн человек)

2027 год - 34,5 млн человек (прогноз за апрель - 35,8 млн человек)

2028 год - 34,5 млн человек (прогноз за апрель - 36,0 млн человек)

2028 год - 34,5 млн человек (прогноз за апрель - 36,0 млн человек)

Таким образом, если в апреле МВФ ожидал, что беженцы начнут возвращаться в Украину из Европы уже 2025 году, то сейчас фонд прогнозирует обратный поток только в 2026 году.

Оценки населения Украины и количества мигрантов

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть, из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне.

По оценке ООН, по состоянию на августу 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,7 млн человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла: