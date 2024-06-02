Не только вручить повестку. Какие полномочия имеют ТЦК и СП: список

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Согласно постановлению Кабмина №558, территориальные центры комплектования и социальной поддержки выполняют возложенные на них задачи во взаимодействии с: Советом министров АР Крым, местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также с органами военного управления, соединениями, воинскими частями, учебными частями (центрами), учреждениями, организациями, высшими военными учебными заведениями и военными учебными подразделениями высшего образования ВСУ и других военных формирований, Госспецсвязи, правоохранительными и разведывательными органами, государственными органами специального назначения с правоохранительными функциями, общественными организациями.

Также районные госадминистрации (исполнительные органы городских советов) во взаимодействии с ТЦК и органами местного самоуправления осуществляют организацию направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы. При этом ранее речь шла "об организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу".

Какие задачи ТЦК

Как указано в постановлении Кабинета министров, задачами территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;

призыв граждан на военную службу;

проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;

участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил;

подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;

обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание в Вооруженные Сила, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих Вооруженных Сил и членов их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

осуществление других мер по вопросам обороны в соответствии с законодательством.

Кроме того, ТЦК и СП осуществляют ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения сборов, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины - во время призыва на военную службу и прохождение сборов.

Могут ли работники ТЦК вести видеофиксацию

Заметим, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право на осуществление (в период проведения мобилизации (кроме целевой) мер по проверке военно-учетных документов граждан мужского пола от 18 до 60 лет).

Новым положением о ТЦК определено, что они могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, которые находятся у них на

военном учете). Впрочем, этот пункт вступит в силу 18 июля 2024 года.

Не дают отсрочки, но ее оформляют

В постановлении, среди прочего, указано, что ТЦК и СП оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации, которые предоставляются в установленном порядке, и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.

Среди новаций также и то, что ТЦК областей, города Киева способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе, граждан, которые заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий, как и граждан, направленных прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).

Также ТЦК принимают участие в организации и обеспечении работы районных (городских) призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлению граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставление отсрочки или освобождение их от направления для прохождения базовой военной службы , службы в военном резерве

"Требование" от ТЦК и ограничение в праве управлять автомобилем

Вместе с тем ТЦК и СП имеют полномочия направлять при мобилизации требования об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанными, резервистами в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) (в случае получения письменного ответа от органов Национальной полиции о невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Справка. "Требование" является следующим или производным документом после повестки, по которой лицо не явилось в ТЦК. Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение территориального центра комплектования по ограничению уклониста в праве управления транспортным средством.

Следует отметить, что именно ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации по отношению к уклонистам.

При подготовке материала использовались постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 558, закон 3633-IX.