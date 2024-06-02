Не тільки вручити повістку. Які повноваження мають ТЦК та СП: список

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Згідно з постановою Кабміну №558, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують покладені на них завдання у взаємодії з: Радою міністрів АР Крим, місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, навчальними частинами (центрами), установами, організаціями, вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти ЗСУ та інших військових формувань, Держспецзв’язку, правоохоронними та розвідувальними органами, державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, громадськими організаціями.

Також районні держадміністрації (виконавчі органи міських рад) у взаємодії з ТЦК та органами місцевого самоврядування здійснюють організацію направлення громадян України для проходження базової військової служби. При цьому раніше йшлося "про організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу".

Які завдання ТЦК

Як вказано у постанові Кабінету міністрів, завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є:

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць;

призов громадян на військову службу;

проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Крім того, ТЦК та СП здійснюють ознайомлення громадян України з їх правами та обов’язками під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України - під час призову на військову службу та проходження зборів.

Чи можуть працівники ТЦК вести відеофіксацію

Зауважимо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право на здійснення (у період проведення мобілізації (крім цільової) заходів з перевірки військово-облікових документів громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Тож новим положенням про ТЦК визначено, що вони можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на

військовому обліку). Втім, цей пункт набере чинності з 18 липня 2024 року.

Не дають відстрочки, але її оформляють

У постанові серед іншого вказано, що ТЦК та СП оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації, які надаються в установленому порядку, та проводять перевірку підстав їх надання, ведуть спеціальний облік військовозобов’язаних.

Серед новацій також і те, що ТЦК областей, міста Києва сприяють організації призовною комісією проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри).

Також ТЦК беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань направлення громадян України для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від направлення для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві.

"Вимога" від ТЦК та обмеження у праві керувати автівкою

Разом із тим ТЦК та СП мають повноваження надсилати під час мобілізації вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаними, резервістами в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (у разі отримання письмової відповіді від органів Національної поліції про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Довідково . "Вимога" є наступним або похідним документом після повістки, за якою особа не з'явилася до ТЦК. Цей документ є практично "попередженням", за яким слідує звернення територіального центру комплектування щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Варто зауважити, що саме ТЦК уповноважені звертатися до суду із позовною заявою про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації стосовно ухилянтів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 558, закон 3633-IX.