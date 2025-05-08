Не только военная помощь: как еще США будут пополнять Фонд восстановления

США могут предоставить Украине вооружение как вклад в инвестиционный Фонд восстановления. Однако также Вашингтон может делать денежные взносы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и члены переговорной группы, которые готовили проект соглашения о недрах с США.

"Они (США, - ред.) просто могут делать взносы деньгами. Если им будет интересен проект, они смогут внести деньги", - сказала Свириденко.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев пояснил, что DFC - это банк развития США, и он по своим бюджетным процедурам могут принять решение и внести дополнительные средства.

На вопрос о том, какими будут источники наполнения фонда от США, когда война закончит и военная помощь сократится, Соболев ответил: " Нам нужно вооружение. Поэтому они могут предоставить его как вклад в фонд. То есть, стоимость этой помощи мы закроем будущими доходами Фонда".