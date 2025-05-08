Не только военная помощь: как еще США будут пополнять Фонд восстановления
США могут предоставить Украине вооружение как вклад в инвестиционный Фонд восстановления. Однако также Вашингтон может делать денежные взносы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и члены переговорной группы, которые готовили проект соглашения о недрах с США.
"Они (США, - ред.) просто могут делать взносы деньгами. Если им будет интересен проект, они смогут внести деньги", - сказала Свириденко.
Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев пояснил, что DFC - это банк развития США, и он по своим бюджетным процедурам могут принять решение и внести дополнительные средства.
На вопрос о том, какими будут источники наполнения фонда от США, когда война закончит и военная помощь сократится, Соболев ответил: "Нам нужно вооружение. Поэтому они могут предоставить его как вклад в фонд. То есть, стоимость этой помощи мы закроем будущими доходами Фонда".
Соглашение Украины и США о недрах: что предусмотрено и когда ратифицируют
В ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое экономическое соглашение о сотрудничестве в сфере недр.
Документ предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет управляться пополам Украиной и США. Соглашение также предусматривает предоставление доступа к 57 украинским минералам.
Документ требует ратификации в Верховной Раде - ожидается, что голосование состоится уже сегодня, 8 мая.
И в Украине, и в США заявляли, что это соглашение может стать одним из ключевых механизмов привлечения капитала для восстановления и гарантировать сотрудничество обеих стран.
Подробнее о соглашении и его ключевых пунктах - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и членами переговорной команды, которая работала над соглашением.
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