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Не тільки військова допомога: як ще США будуть поповнювати Фонд відбудови

Київ, Четвер 08 травня 2025 13:33
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Не тільки військова допомога: як ще США будуть поповнювати Фонд відбудови Фото: перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

США можуть надати Україні озброєння як внесок в інвестиційний Фонд відбудови. Проте також Вашингтон може робити грошові внески.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко та члени переговорної групи, які готували проєкт угоди про надра з США.

"Вони (США, - ред.) просто можуть робити внески грошима. Якщо їм буде цікавий проєкт, вони зможуть внести гроші", - сказала Свириденко.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, що DFC - це банк розвитку США, і він за своїми бюджетними процедурами можуть прийняти рішення і внести додаткові кошти.

На питання про те, якими будуть джерела наповнення фонду від США, коли війна закінчить і військова допомога скоротиться, Соболев відповів: "Нам потрібне озброєння. Тому вони можуть надати його як внесок у фонд. Тобто, вартість цієї допомоги ми закриємо майбутніми прибутками Фонду".

Угода України та США про надра: що передбачено та коли ратифікують

У ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну економічну угоду про співпрацю у сфері надр.

Документ передбачає створення інвестиційного Фонду відбудови, який керуватиметься навпіл Україною та США. Угода також передбачає надання доступу до 57 українських мінералів.

Документ потребує ратифікації у Верховній Раді - очікується, що голосування відбудеться вже сьогодні, 8 травня.

І в Україні, і в США заявляла, що ця угода може стати одним із ключових механізмів залучення капіталу для відбудови та гарантувати співпрацю обох країн.

Детальніше про угоду та її ключові пункти - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з першим віцепрем’єром - міністром економіки Юлією Свириденко та членами переговорної команди, яка працювала над угодою.

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