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Ситуация ухудшилась: НБУ снизил прогноз роста экономики Украины

Украина, Четверг 17 апреля 2025 14:19
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Ситуация ухудшилась: НБУ снизил прогноз роста экономики Украины Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 3,1%. Прогноз ухудшен по сравнению с январем этого года (3,6%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 3,7% (предыдущий прогноз - 4,0%), в 2027 году ВВП увеличится на 3,9% (предыдущий прогноз - 4,2%).

Как отметил глава НБУ, в I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа.

"Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников", - сказал он.

По его словам, обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление.

"Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики", - сказал он.

Ситуация ухудшилась: НБУ снизил прогноз роста экономики Украины

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.

В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

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