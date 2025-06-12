Не только Усик. Другой непобежденный украинец выйдет на "Уэмбли" в андеркарде реванша

Промоутерская компания Queensberry Promotions официально анонсировала два поединка, которые войдут в андеркард реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Один из них - с участием украинского боксера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х организации.
Речь идет о полутяжеловесе Даниэле Лапине, который продолжает свой путь без поражений на профи-ринге. Соперником 27-летнего украинца станет британец Льюис Эдмондсон, который также еще на знал поражений. 29-летний боксер выиграл все свои 11 поединков, три из которых - нокаутом.
Для Лапина это будет первая попытка одновременно защитить два титула - IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе. Эти пояса он завоевал в декабре 2024 года, когда в андеркарде поединка Усик - Фьюри 2 победил француза Дилана Колина единогласным решением судей.
Британец, в свою очередь, в последний раз выходил в ринг в марте этого года - тогда он одолел нигерийца Олуватосина Кеджаву.
Кроме поединка Лапина, в андеркарде состоится еще один громкий бой. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи из Великобритании встретится с Кевином Лереной из ЮАР. На кону будет титул WBC Silver в тяжелом весе.
Напомним, что главным событием вечера бокса 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в столице Великобритании станет мега-бой, в котором Усик с Дюбуа определят нового абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Родился 18 июня 1997 года в польском Вроцлаве, рос в Крыму. Сын заслуженного тренера Украины по боксу Сергея Лапина.
Провел почти 300 поединков на любительском ринге, однако серьезных титулов не имел. 1 августа 2020 года дебютировал в профессионалах. Является боксером компании Александра Усика - Usyk17 Pomotions. Последние поединки проводил в связке с чемпионом хевивейта.
18 мая 2024 года в андеркарде первого противостояния Усик - Фьюри, победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Continental. А во время реванша 21 декабря - успешно защитил его, добавив вакантный титул IBF International.
Всего на профессиональном уровне провел 11 боев. Все завершил в свою пользу. В четырех поединках победил нокаутом.
Ранее сообщили, что Усик отметил годовщину пребывания на вершине рейтинга P4P от The Ring.
Также писали, что Усик сделал новое заявление о завершении карьеры и рассказал, где хотел бы провести последний бой.