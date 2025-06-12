Не только Усик. Другой непобежденный украинец выйдет на "Уэмбли" в андеркарде реванша

Бой непобежденных

Речь идет о полутяжеловесе Даниэле Лапине, который продолжает свой путь без поражений на профи-ринге. Соперником 27-летнего украинца станет британец Льюис Эдмондсон, который также еще на знал поражений. 29-летний боксер выиграл все свои 11 поединков, три из которых - нокаутом.

Для Лапина это будет первая попытка одновременно защитить два титула - IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе. Эти пояса он завоевал в декабре 2024 года, когда в андеркарде поединка Усик - Фьюри 2 победил француза Дилана Колина единогласным решением судей.

Британец, в свою очередь, в последний раз выходил в ринг в марте этого года - тогда он одолел нигерийца Олуватосина Кеджаву.

Кроме поединка Лапина, в андеркарде состоится еще один громкий бой. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи из Великобритании встретится с Кевином Лереной из ЮАР. На кону будет титул WBC Silver в тяжелом весе.

Напомним, что главным событием вечера бокса 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в столице Великобритании станет мега-бой, в котором Усик с Дюбуа определят нового абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.