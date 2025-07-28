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Худшие коллеги по гороскопу: эти знаки Зодиака могут рассорить весь коллектив

Понедельник 28 июля 2025 19:06
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Худшие коллеги по гороскопу: эти знаки Зодиака могут рассорить весь коллектив Худшие знаки Зодиака для дружбы (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Астрологи считают, что энергия каждого знака Зодиака проявляется не только в любви, но и на работе. Именно поэтому некоторые люди могут казаться "токсичными" коллегами, которые плетут интриги и устраивают скандалы, даже непреднамеренно.

Какие знаки Зодиака считаются худшими коллегами, рассказывает РБК-Украина.

Скорпион

Этот коллега бывает молчаливым, но именно в его тишине скрывается наибольшее напряжение. Он будто все видит и никогда ничего не забывает. Если обидеть Скорпиона или поставить под сомнение его авторитет, то точно не ждите быстрого примирения. Он создаст атмосферу недоверия, которая начнет поглощать всех коллег.

Близнецы

В коллективе они, будто душа компании. Но именно это и пугает. Потому что то, что сегодня кажется вам дружбой, завтра может стать темой для шутки. Близнецы умеют находить общий язык с людьми, но не всегда осторожны с информацией. Их многословие часто становится поводом для сплетен, даже если они сами этого не планировали.

Овен

Такой коллега всегда энергичен, амбициозен и хочет быть первым. Но Овны редко сдерживаются, в спорах они едва ли будут подбирать слова, а в коллективной работе могут просто "перекрыть воздух" всем вокруг. Если дать им немного власти, то можно оказаться в коллективе, где царит не сотрудничество, а командование.

Дева

Они не конфликтуют открыто, но их перфекционизм легко превращает работу в ад. Замечания сыплются буквально каждую секунду, тон всегда с ноткой превосходства, а каждая мелочь может стать поводом для критики. Если кто-то в коллективе постоянно создает нервное напряжение, то, возможно, это именно Дева.

Рак

Кажется, он добрый и заботливый. Но Рак слишком чувствителен к оценкам и настроениям, так что любая мелочь может его обидеть. Он не скажет прямо, что не так, но затянет в эмоциональное болото всех вокруг. В коллективе Рак может начать играть роль жертвы, собирая союзников и создавая невидимые фронты.

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При создании материала были использованы источники: Times of India, Parade.

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