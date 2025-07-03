Тільки ці знаки Зодіаку на порозі великих змін: хто в списку?

Астрологи прогнозують потужний період трансформацій для чотирьох знаків Зодіаку вже до кінця липня. Зміни можуть торкнутися як особистого життя, так і кар'єри, фінансів. Для декого це буде шанс почати з чистого аркуша, для інших переосмислити важливі життєві рішення.

Хто саме стоїть на порозі нової епохи, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Липень стане для Овнів місяцем важливих рішень і несподіваних поворотів. Можливі зміни в роботі або нові проєкти, що вимагають повної віддачі.

Також посилиться бажання діяти швидко і різко - важливо не поспішати, а вибирати обдумано. Це період, коли доля може дати новий шанс, але його потрібно вчасно побачити.

Телець

Для Тельців липень відкриває можливості для внутрішніх трансформацій і переосмислення цінностей. Те, що раніше здавалося стабільним, може похитнутися, але саме це призведе до зростання.

Можливі несподівані фінансові зміни, які, на перший погляд, здадуться викликом. По суті це початок нового, більш зрілого і свідомого етапу.

Близнюки

Для Близнюків липень принесе зміни у сфері спілкування, контактів і навіть способу мислення. Вони можуть переглянути коло спілкування або змінити погляди на важливі теми.

Це також гарний час для навчання або нових знань, які згодом виявляться дуже корисними. Головне - бути відкритими до нового і не чіплятися за старе.

Водолій

У липні Водолії можуть опинитися перед необхідністю змінити підхід до життя - особливо в особистій сфері або щодо себе. Це місяць, коли необхідно слухати інтуїцію: вона підкаже, куди рухатися далі.

Можливі несподівані зустрічі, нові ідеї або події, які буквально зрушать із місця те, що довго стояло на паузі. Водоліям важливо не боятися виходити із зони комфорту - там починається новий етап.