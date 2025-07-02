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Откроется новая дверь: какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа в июле

Среда 02 июля 2025 12:00
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Откроется новая дверь: какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа в июле Этим знакам Зодиака повезет в июле (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Июль 2025 обещает стать месяцем обновления для некоторых знаков Зодиака. Астрологи предупреждают: для четырех представителей зодиакального круга этот период откроет возможности, о которых они давно мечтали.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кого ждут судьбоносные изменения.

Телец

Для Тельцов июль станет месяцем внутренней перезагрузки. Вы наконец-то отпустите ситуации, которые держали вас в напряжении последние месяцы.

На горизонте - новые знакомства, возможность сменить работу или переехать. Все, что казалось застывшим, начнет двигаться, и это будет только к лучшему.

Дева

У Дев начинается период, когда следует довериться интуиции, а не только логике. Июль подтолкнет к давно откладывающимся решениям - изменить жизненный курс, начать новое дело или проститься с тем, что больше не служит вашему развитию.

Этот месяц откроет шанс вырваться из рутины. Все будет зависеть от вашей готовности рискнуть.

Весы

Весы могут почувствовать, что вселенная буквально подталкивает их к новым начинаниям. То, что раньше казалось стабильным, может измениться, и именно это откроет неизведанные горизонты.

Вы получите шанс построить жизнь более гармонично, в соответствии со своими настоящими желаниями. Главное - не бояться оставить старое позади.

Водолей

Для Водолеев июль станет месяцем вдохновения и обновления. Вы почувствуете сильное желание изменить привычный ход вещей - возможно это будет новый проект, путешествие или глубокое переосмысление отношений.

Жизнь как намекает: пора двигаться вперед, не оглядываясь. Используйте этот период для старта, о котором давно мечтали.

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